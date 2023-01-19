Schengen başvurularına ret oranı 4 kat arttı

Türkiye’nin hazırlayarak AKPM sunduğu ve Schengen vizesi başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören karar tasarısı Genel Kurul oylamasıyla kabul edildi. AKPM nezdinde Türkiye temsilciliğini yürüten Ziya Altunyaldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Schengen vizelerine ret oranının 4 kat arttığı, son 8 yılda en fazla başvuruyu yapan 5 ülke arasında olan Türkiye’nin ret oranı en çok artan ülke olduğu dikkat çekti. Karar tasarısında reddedilmelerdeki ana sebep olarak da Türkiye’deki mevcut ekonomik koşullar gösterilirken, başvurular esnasında talep edilen yüksek harçlar, belge sayısındaki artış, yeni vize türlerinin getirilmesi ve başvurunun yüz yüze gerçekleştirilme zorunluluğu gibi detaylar ise adayların karşısına çıkan engel arasında yer alıyor.

Mertcan Durgut, konuya dair şu değerlendirmede bulundu: “Ülkemizde yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerden dolayı, vize almak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bunun yanı sıra konsoloslukların da sürekli olarak yeni vize türleri çıkarması ve yeni evraklar talep etmesi, vize sürecini adaylar için engelli koşuya dönüştürüyor. Bu yüzden ortağım Kıvanç Kılıç ile birlikte tam da bu zor günlerde kurduğumuz vize danışmanlık şirketimizle sektördeki bir açığı kapattık. Pek çok ülkeyi gezmiş, vize süreçlerini yaşamış bireyler olarak yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruz.”

YANLIŞ VİZE TÜRÜNÜ ALANLAR SINIR DIŞI EDİLİYOR

Vize başvurularında gerekli olan belgelerin gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Mertcan Durgut, vize başvuru süreçleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Vize başvurusu yapacak kişilerin tüm belgelerin eksiksiz yer aldığı bir dosya oluşturmaları, gidecekleri ülkeye ve kalacakları süreye karar vermeleri, bunlara uygun olarak doğru vize türünü seçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde yalnızca burada değil, yurt dışında da çeşitli zorluklarla karşılaşmaları mümkün. Örneğin yurt dışında çalışmak için gideceğiniz ülkeye yaptığınız vize başvurusunu turist vizesi alarak sonlandırırsanız, o ülkede yasa dışı yollarla bulunmuş oluyorsunuz. Bu da sınır dışı edilmenize yol açar. Danışanlarımızın bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmaması için her birinin ekonomik, sosyal yaşantılarını detaylı bir şekilde inceliyor, deneyimimizden hareketle başvuru sürecinin tümüne eşlik ederek karşılaşabilecekleri tüm sorunların önüne geçiyoruz.”

ŞEHİR DIŞINA ÇEVRİMİÇİ HİZMET

Mertcan Durgut, “Danışanlarımızı başvuru yapacakları vize türü hakkında bilgilendirdikten sonra, süreci doğru yönetmek için çeşitli sorular soruyoruz. Hizmet sözleşmesinin imzalanmasının ardından, danışanımıza bir uzman atıyoruz. 20 kişilik danışman ekibimizle Bursa ve dışındaki bölgelere de çevrimiçi olarak hizmet veriyoruz. Etkin fiyat politikası ve organizasyon yetkinliklerimizle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük vize danışmanlık firması olma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

80 ÜLKE İÇİN DANIŞMANLIK VERİYOR

Amerika, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Kanada gibi birçok ülke için vize danışmanlığı yaptıklarını söyleyen Mertcan Durgut, “Yurt dışına çıkmak isteyenlere 80 ülke için danışmanlık veriyoruz. Bir yıl içinde 4 bin 892 danışana destek olduk. Bunun yanı sıra yalnızca vize danışmanlığı hususunda değil, iş arama ve eğitim danışmanlığı alanlarında da faaliyet göstererek yenilikçi ve akılcı çalışma modelimizle müşterilerimize yurt dışında iş ve eğitim imkânı sunuyoruz” ifadesini kullandı.