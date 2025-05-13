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Şarlıurfa'da servis minibüsleri çarpıştı: 28 yaralı

13.05.2025 - 11:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Şarlıurfa'da servis minibüsleri çarpıştı: 28 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki servis minibüsü, Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan B.C. idaresindeki servis minibüsü önündeki araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 28 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmenlerin bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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