Sarıyer'de sürücü vitesleri karıştırınca faciadan dönüldü!

Feci kaza saat 12.00 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi Reform sokak üzerinde meydana geldi. Sürücü otomobilini geri vitese aldığını düşünerek gaza basınca olanlar oldu. İleri viteste olan otomobil kontrolden çıkarak kamelyanın üzerine uçtu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri kimseye bir şey olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamelya içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilde ve kamelyada hasar meydana geldi. Kamelya üzerinde bulunan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



