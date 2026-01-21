Sarıyer'de sürücü vitesleri karıştırınca faciadan dönüldü!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.01.2026 - 14:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

İstanbul Sarıyer’de öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Vitesleri karıştıran sürücünün, gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil kamelyanın üzerine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Feci kaza saat 12.00 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi Reform sokak üzerinde meydana geldi. Sürücü otomobilini geri vitese aldığını düşünerek gaza basınca olanlar oldu. İleri viteste olan otomobil kontrolden çıkarak kamelyanın üzerine uçtu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri kimseye bir şey olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamelya içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilde ve kamelyada hasar meydana geldi. Kamelya üzerinde bulunan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

