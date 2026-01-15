Sarıyer'de otomobil aydınlatma direğini devirdi! Sürücü yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
15.01.2026 - 15:27Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Sarıyer Çayırbaşı Yolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Sarıyer Çayırbaşı Yolu’nda sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Müdahale Etti
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaza sırasında trafikte güvenlik önlemleri aldı.

Trafik Bir Süre Yoğun Oldu
Kaza nedeniyle Sarıyer Tünel yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araç ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı ve trafik normale döndü.

