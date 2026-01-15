Sarıyer'de otomobil aydınlatma direğini devirdi! Sürücü yaralandı

Sarıyer Çayırbaşı Yolu’nda sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaza sırasında trafikte güvenlik önlemleri aldı.

Trafik Bir Süre Yoğun Oldu

Kaza nedeniyle Sarıyer Tünel yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araç ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı ve trafik normale döndü.