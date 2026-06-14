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Ardeşen'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

14.06.2026 - 18:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)

Ardeşen'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bahçeye giderken içinde bulundukları kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu Adem Altıparmak (57) ile eşi Fatma Altıparmak (55) hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde meydana geldi. Eşi Fatma Altıparmak ile bahçeye gitmek için yola çıkan Adem Altıparmak’ın kontrolünü yitirdiği 53 HR 291 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Altıparmak’ın hayatını kaybettiği belirledi. Araçtan çıkarılan Fatma Altıparmak da kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

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Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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