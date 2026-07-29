Kayısıları doğal yöntemlerle güneşte kurutarak ekonomiye kazandırıyor

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Sürdürülebilir ve doğa dostu üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren kooperatif, kayısı dışında; vişne, gül, karadut, domates ve patlıcan gibi birçok ürünü de mevsiminde üreticiden satın alarak işliyor. Salça, reçel, pekmez ve benzeri doğal ürünler üreten kooperatif, hem üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de kadınlara istihdam oluşturuyor.