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KPSS Ön Lisans başvuruları bugün erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru ücreti ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı? KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman başladı? KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...