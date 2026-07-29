KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı? KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman başladı? KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvurularının başlandığını duyurdu. KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı? KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman başladı? KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır? İşte yanıtı...
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KPSS Ön Lisans başvuruları bugün erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru ücreti ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS Ön Lisans başvuruları başladı mı? KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman başladı? KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?
KPSS Ön Lisans başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılında yapılacak KPSS Ön Lisans başvuru ücreti Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için 800 TL olarak belirlenmiştir.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
AİS Girişi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın veya e-Devlet ile oturum açın.
Başvuru Yap: Aktif sınavlar listesinden 2026-KPSS Ön Lisans seçeneğine tıklayın.
Bilgileri Kontrol Et: Eğitim, adres ve sınav merkezi tercihlerinizi kontrol ederek onaylayın.
Sınav Ücretini Öde: ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi (odeme.osym.gov.tr) üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamlayın.