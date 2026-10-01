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GündemSarıyer'de İETT otobüsüne çarptı: Karşı yöne giren cip trafiği felç etti
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Sarıyer'de İETT otobüsüne çarptı: Karşı yöne giren cip trafiği felç etti

01.10.2026 - 08:43Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Sarıyer'de İETT otobüsüne çarptı: Karşı yöne giren cip trafiği felç etti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde karşı yöne giren cip, İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.55 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent’ten Sarıyer yönüne ilerleyen Murat A. idaresindeki 34 UM 6501 plakalı cip, karşı yöne geçerek Beşiktaş yönüne ilerleyen Abdullah G.'nin kullandığı 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

Sarıyerde İETT otobüsüne çarptı: Karşı yöne giren cip trafiği felç etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen cip sürücüsü Murat A. ile otobüste yolcu olarak bulunan Rukkıye B. ve Metin C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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