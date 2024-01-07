Sarıkamış'ta şehit düşen 90 bin Mehmetçik için kardan heykeller

Sarıkamış'ta 109 yıl önce hayatını kaybeden 90 bin Mehmetçik, şehit düştükleri bölgede, çeşitli etkinliklerle anılıyor. CNN TÜRK Muhabiri Meltem Naz, etkinliklere ilişkin ayrıntıları şu sözlerle paylaştı: Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı Sarıkamış'ta çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Dün gerçekleştirilen yürüyüşün ardından bugün de Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi iş birliği ile yapılan kardan heykeller açıldı. Hava şartlarının elverişli olması durumunda SOLO TÜRK uçakları gösteri yapacak.

Programlara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile Bakanı Mahinur Göktaş katıldı. Bakanlar heykellerin açılışında konuşma yaptı.