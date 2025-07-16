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Saraybosna'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

16.07.2025 - 19:56Güncellenme Tarihi:
Saraybosna'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm güne yayılan bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bu seneki etkinliklere Bosna-Hersek halkı ve üst düzey yetkilileri yoğun ilgi gösterdi. 

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Sayın Zeljiko Komsiç ile Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Denis Zvizdic, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Zaferin Adı Türkiye” başlıklı panele katılarak hitapta bulundular. 

Bir diğer Başkanlık Konseyi Üyesi Denis Beciroviç ise, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ’yle mücadelesine verdiği desteği göstermek üzere Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki’yi ziyaret etti.

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