Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

20.02.2026 - 23:55

Kaynak: ÇANKIRI (AA)

Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

B.B.S. (20) idaresindeki 34 DA 7034 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Eldivan kara yolu Aşağıyanlar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.S. (50), H.S. (45) ve H.N.S. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


