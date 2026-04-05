GündemSapanca Gölü'nde süreç başladı: Büyükşehir Belediyesi harekete geçti
HaberlerGündem Haberleri Sapanca Gölü'nde süreç başladı: Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Sapanca Gölü'nde süreç başladı: Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

05.04.2026 - 16:06
Sapanca Gölü'nde süreç başladı: Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sapanca Gölü'nün çevre ve su sağlığını koruma altına alan kaçak iskele ve yapı kaldırma çalışmalarının ikinci etap sürecini başlattı.

84 kaçak iskele ve iskele üzeri yapı için 66 kişiye tebligat gönderilerek bir aylık süre verildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından kaçak yapı temizlik çalışmalarının ikinci etabında Yanık Mahallesi'nden başlayacak çalışmalar Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi’nde sonlandırılacak. Gerçekleştirelecek çalışmlar çerçevesinde göl havzası içerisine kaçak şekilde inşa edilen ve su sağlığını tehdit eden 84 yapı Kocaeli il sınırına kadar kaldırıması hedefleniyor.

Sapanca Gölünde süreç başladı: Büyükşehir Belediyesi harekete geçti


Gölün rahat nefes alması için vatandaşların desteği önemli

Çalışmaların ilk etabında tespit edilen 89 kaçak iskelenin önemli çoğunluğu iskele sahipleri tarafından kaldırıldı. Yaklaşık olarak 22 kilometrelik alanda sürdürülecek ikinci etap çalışmalarında Sapanca Gölü’nün rahat bir nefes alması için vatandaşların desteği oldukça önemli olduğu ifade edilirken, kurum tarafından vatandaşlara tebligatlar ulaştırılmaya başlandı.

    Sapanca Gölü'nde süreç başladı: Büyükşehir Belediyesi harekete geçti
    Sapanca Gölü'nde süreç başladı: Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

