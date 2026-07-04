Bahçe Kültürleri Enstitüsü geliştirmişti, şimdi kapış kapış gidiyor! Tescilli kuru fasulye 'Işıl-24' için dev proje onaylandı
Erzincan'ın tescilli tarım markası olan ve yüksek kalitesiyle öne çıkan "Işıl-24" kuru fasulyesinin üretimi, kent genelindeki bereketli tarlalarda sarsılmaz bir hızla devam ediyor. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerel üretimi saniyeler içinde büyütecek yeni bir kalkınma modelinin müjdesini verdi. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle hayata geçirilecek dev proje sayesinde, üreticilerin karşılaştığı sorunlar kökten çözülecek ve Işıl-24'ün ekim hacmi sismik bir ivme kazanacak.
Erzincan'ın tescilli kuru fasulye çeşidi Işıl-24'ün üretimi, kentteki üreticilerin tarlalarında devam ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Alper Koçaker, Karatuş köyünde kuru fasulye üretimi yapan Oğuz Gülaçtı'nın üretim sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve tescillenen Işıl-24 kuru fasulyesinin üretim süreci hakkında üreticiden bilgi alındı.
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Koçaker, Erzincan'da kuru fasulye üretiminin artırılması, üreticilerin karşılaştığı sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak yeni projenin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini belirtti.