Artvin'in gizli kültür mirası unutuldu! Vakıflar projeyi hazırladı ama ödenek yok: '20 yıldır restorasyon yapılması bekleniyor ama tek bir çivi bile çakılmadı'

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Benim muhtarlık yaptığım dönemde, 2007 yılında onarılması şartıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devrini gerçekleştirdik. Ancak aradan geçen yaklaşık 20 yıla rağmen maalesef somut bir adım atılmadı. Bölgemiz yoğun kar alan bir yer. Son yıllarda çok ağır kar yağışı olmadı ama çatıda birikecek 50-60 santimetrelik kar bile bu yapıya zarar verebilir.