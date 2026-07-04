Yurt dışından gelip Mersin'de kendi işini kurdu! Görenler hayran kalıyor, siparişlere yetişemiyor

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Tatlılar ve yaş pastalarla ilgili daha önce bir deneyimi olmadığını anlatan Dağtekin, "Daha çok İtalyan konsepti üzerine yurtdışında mini pastalar üzerine çalışıyorduk. Ama buraya geldikten sonra ufkum genişledi, daha farklı şeyleri öğrendim. Her konuda deneyim sahibi oldum. Bazen insanlar geliyor bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz diyor, 'evet hepsini ben yapıyorum' diyorum. İnanılmazı başardım, hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ben herkese tavsiye ediyorum, belediyemizin açmış olduğu tüm kurslara katılabilirler, hayallerini gerçekleştirebilirler" diye konuştu.