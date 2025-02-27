Şap tehlikesi! Karantina uygulaması başlatıldı

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Güllük köyünde hayvancılık işletmesinde bulunan iki büyükbaş hayvanda şap hastalığı şüphesi üzerine ekipler harekete geçti. Karadeniz Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalık şüphesiyle numune alarak laboratuvara gönderdi. Öte yandan 10 kilometrelik bir alanda koruma ve gözetim bölgeleri oluşturuldu.

Bununla birlikte Karadeniz Ereğli'de 34, Kozlu ilçesinde 20 ve Merkez ilçede 2 köy ve mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi. Hastalık şüphesi bulunan köyde de oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde mihrak aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor.