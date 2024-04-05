GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'da feci kaza! Aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci kaza! Aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Korkunç kazada polis memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar ise hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

05.04.2024 - 15:03 | | İHA
Şanlıurfa'da feci kaza! Aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batuhan Akar idaresindeki 44 BA 255 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayram tatili için yola çıktılar

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topkapı Sarayı’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topkapı Sarayı’na ziyaret
Milliyet Executive ile teknoloji liderleri

Milliyet Executive ile teknoloji liderleri
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist İpek Demir yakalayarak Türkiye'ye getirdi

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist İpek Demir yakalayarak Türkiye'ye getirdi