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Şanlıurfa'da eşeğiyle beraber su kanalına düşen çoban hayatını kaybetti

02.04.2025 - 14:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Şanlıurfa'da eşeğiyle beraber su kanalına düşen çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban Abdulkadir Gizli (37) boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde meydana geldi. Merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli, bilinmeyen nedenle üzerinde bulunduğu eşekle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çoban gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da eşeğiyle beraber su kanalına düşen çoban hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da eşeğiyle beraber su kanalına düşen çoban hayatını kaybetti