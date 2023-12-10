Şanlıurfa’da emniyet önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, Atakent Mahallesi'ndeki Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde eden Sarı ve Aslan aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.