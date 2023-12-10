Kamuda tasarruf dönemi! Sadece Togg alabilecekler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin seyrini anlattı. Bakan Şimşek uygulanan politikalarının sonuçlarının alınmaya başlandığını vurguladı ve ‘Türk lirasında kan kaybı durdu’ dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımlara ilişkin son durumu değerlendirdi. Sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti. Hangi yansımaları gördüğünü anlattı. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Türk lirasında kan kaybı durdu. Ülkemizin risk primini gösteren CDS mayısta 700 baz puanın üzerindeydi. 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-Aralık döneminde Türkiye’nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi.”

Sabah Gazetesi’ne konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’nin not görünümünün iyileştiğini hatırlattı, brüt rezervlerin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekti.

‘BÜYÜMEDE YENİDEN DENGELENME BAŞLADI’

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Bakan büyümede yeniden dengelenme başladı vurgusunu yaptı, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz dedi. Şimşek cari açığın azalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

‘TÜRK LİRASI GETİRİLERİ ARTMAYA BAŞLADI’

KKM uygulaması... Bakan hesaplardan çıkış olduğunu belirtti. Para politikasındaki normalleşme ile Türk lirası getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos’ta 3.3 trilyon liraydı, 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon liraya geriledi dedi.

KAMU TASARRUFUNDA TOGG DÖNEMİ

Peki kamudaki tasarruflarda son durum ne? Şimşek, kurumların planlanmış taşıt talebinin olduğunu belirtti ve örnek verdi: “Taşıtım eski, yenilenmesi lazım diye talepler geliyor. Onay verirken sadece yerli ve milli olan elektrikli TOGG’u alabilirsin diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz” diye konuştu.