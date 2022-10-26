Şanlıurfa'da 63 adrese uyuşturucu baskını! Çok sayıda gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. 3 ay süren takip sonrası jandarma, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. 'Kökünü Kurutacağız' adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 63 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Komandoların da aralarında olduğu, 765 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 100'den fazla gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın yönettiği operasyonda, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.