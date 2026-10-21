NUSRET ALTINBAŞ KİMDİR? Neden hakkında yakalama kararı çıkarıldı? Altınbaş Holding'e fon soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması sonrası Nusret Altınbaş kimdir, Nusret Altınbaş gözaltına alındı mı, Nusret Altınbaş neden aranıyor, Altınbaş Holding sahibi kim, İnan Altınbaş gözaltına mı alındı, Altınbaş Holding şirketleri hangileri? soruları gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda bazı halka açık şirketlerin paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iddialar üzerine başlatıldı. İnceleme kapsamına Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi ile Tera Finansal Yatırımlar Holding payları da dahil edildi.

NUSRET ALTINBAŞ GÖZALTINA ALINDI MI?

Hayır. Nusret Altınbaş’ın gözaltına alındığı bilgisi doğru değil.

Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş’ın da hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında bulunduğu ancak henüz yakalanmadığı bildirildi.

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Bu nedenle Nusret Altınbaş hakkında güncel durum, “gözaltına alındı” değil, “hakkında gözaltı kararı bulunuyor ve aranıyor” şeklinde ifade ediliyor.

NUSRET ALTINBAŞ NEDEN ARANIYOR?

Nusret Altınbaş’ın adı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme geldi.

Başsavcılığın açıklamasında SPK tarafından gönderilen raporlar ve başvurular doğrultusunda belirli şirketlerin paylarında gerçekleştirilen işlemlerin incelendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Nusret Altınbaş da bu şüpheliler arasında yer alıyor.

Soruşturma devam ettiği için şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı ve sürecin adli makamlar tarafından yürütüldüğü unutulmamalı.

İNAN ALTINBAŞ GÖZALTINA ALINDI MI?

Evet. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

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Operasyonda toplam 26 kişinin yakalandığı açıklandı.

Nusret Altınbaş’ın ise yakalanamayan ve aranan 5 şüpheli arasında olduğu bildirildi.

ALTINBAŞ AİLESİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU MU?

Soruşturmayla ilgili aktarılan bilgilere göre Nusret Altınbaş ve İnan Altınbaş dışındaki bazı Altınbaş ailesi fertlerinin de mal varlıkları hakkında tedbir uygulandı.

Soruşturma kapsamında diğer aile fertlerinin mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

NUSRET ALTINBAŞ KİMDİR?

Nusret Altınbaş, 11 Temmuz 1970 tarihinde Gaziantep’in Araban ilçesinde doğdu.

Lise eğitimini Kıbrıs Türk Lisesi’nde tamamlayan Altınbaş, ailesinin kuyumculuk sektöründeki faaliyetlerinde genç yaşlardan itibaren görev aldı.

Altınbaş Kuyumculuk’un kurucu ortaklarından biri olan Nusret Altınbaş, yıllar içerisinde finans, kuyumculuk ve yatırım alanlarında çeşitli şirketlerde yönetici pozisyonlarında bulundu.

KAP kayıtlarına göre Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinin yanı sıra Creditwest Bank Kıbrıs ve Alnus Yatırım Menkul Değerler’de de yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde yer aldı.

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NUSRET ALTINBAŞ KAÇ YAŞINDA?

11 Temmuz 1970 doğumlu Nusret Altınbaş, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında.

ALTINBAŞ HOLDİNG KİMİN?

Altınbaş Holding’in temelleri, Mehmet Altınbaş’ın 1950’li yıllarda Gaziantep’te başladığı kuyumculuk faaliyetlerine dayanıyor.

Aile şirketi zaman içerisinde büyüyerek farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir holding yapısına dönüştü.

Altınbaş Holding’in güncel yönetim kurulunda İnan Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı, Hüseyin Altınbaş ve Nusret Altınbaş ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer alıyor.

Sofu Altınbaş ve Serdar Altınbaş da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

ALTINBAŞ HOLDİNG ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Altınbaş Holding, kuyumculuktan finansa, enerjiden denizciliğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Holdingin resmi kurumsal bilgilerinde yer alan başlıca grup şirketleri arasında şunlar bulunuyor:

Altınbaş Kuyumculuk

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası

Altınbaş Üniversitesi

Alpet Kıbrıs

Creditwest Bank Kıbrıs

Creditwest Bank Ukrayna

Creditwest Faktoring

Creditwest Insurance

Assos

ONSA İstanbul

ONSA Rafineri

Transal Denizcilik

NUSRET ALTINBAŞ'IN AYNUS HOLDİNG İLE BAĞLANTISI NEDİR?

Nusret Altınbaş aynı zamanda Aynus Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Aynus Holding; finansal yatırım, inşaat, teknoloji, kuyumculuk ve e-ticaret gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Holding bünyesinde Alnus Yatırım Menkul Değerler, Apro Yazılım ve Bilişim Danışmanlık ile Pirnus Yapı Gayrimenkul gibi şirketler bulunuyor.

ALNUS YATIRIM KİMİN?

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Nusret Altınbaş’ın kurucusu olduğu Aynus Holding bünyesinde faaliyet gösteren finans şirketlerinden biri.

KAP kayıtlarında Nusret Altınbaş, Alnus Yatırım Menkul Değerler’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alıyor.

ALTINBAŞ HOLDİNG SORUŞTURMASINDA SON DURUM

21 Ekim 2026 itibarıyla soruşturmada son durum şöyle:

31 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Bu kişilerden 26’sı gözaltına alındı.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş gözaltında.

Nusret Altınbaş ise hakkında gözaltı kararı bulunan ancak henüz yakalanamayan şüpheliler arasında yer alıyor.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.