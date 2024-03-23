GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Sandıklar saat kaçta açılıyor? Seçim günü sandıklar ne zaman açılacak, kaçta kapanıyor 2024?
ABONE OL

Sandıklar saat kaçta açılıyor? Seçim günü sandıklar ne zaman açılacak, kaçta kapanıyor 2024?

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre seçim yasakları 21 Mart Perşembe günü başlayacak. Seçmenler ise sandıkların saat kaçta açılacağını sorgulamaya başladı. Peki, sandıklar kaçta açılacak, seçim günü sandıklar saat kaçta kapanıyor?

23.03.2024 - 17:26 |
Sandıklar saat kaçta açılıyor? Seçim günü sandıklar ne zaman açılacak, kaçta kapanıyor 2024?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine az bir süre kaldı. Yerel seçim için oy kullanacak vatandaşlar oy verme saatleri sorgulaması başladı. Peki, Sandıklar saat kaçta açılıyor?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Yoğun kar ve sağanak yağışlar geliyor! Kar yağacak illeri Meteoroloji tek tek uyardı...

Yoğun kar ve sağanak yağışlar geliyor! Kar yağacak illeri Meteoroloji tek tek uyardı...
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız