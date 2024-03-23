Sandıklar saat kaçta açılıyor? Seçim günü sandıklar ne zaman açılacak, kaçta kapanıyor 2024?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine az bir süre kaldı. Yerel seçim için oy kullanacak vatandaşlar oy verme saatleri sorgulaması başladı. Peki, Sandıklar saat kaçta açılıyor?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.