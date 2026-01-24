Sancaktepe'de korkutan yangın! Alevler bir anda binayı sardı
İstanbul Sancaktepe'de iki katlı ahşap binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu.
Korkutan yangın İstanbul Sancaktepe'de saat 05.45 sıralarında iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Binadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.