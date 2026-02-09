Sancaktepe TEM Otoyolu’nda kamyonet polis aracına çarptı
09.02.2026 - 18:00Güncellenme Tarihi:
Sancaktepe’de TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan bir kamyonetin denetim yapan polis aracına çarpması sonucu kaza meydana geldi. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Sancaktepe TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde, saat 16.50 sıralarında trafik kazası yaşandı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki yeşil alana savrulduktan sonra trafik denetimi için bölgede bekleyen polis aracına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle polis aracında hasar oluşurken, kazanın yaşandığı anlar aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.