GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSancaktepe TEM Otoyolu’nda kamyonet polis aracına çarptı
HaberlerGündem Haberleri Sancaktepe TEM Otoyolu’nda kamyonet polis aracına çarptı

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda kamyonet polis aracına çarptı

09.02.2026 - 18:00Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören
Müberra Gören
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda kamyonet polis aracına çarptı

Sancaktepe’de TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan bir kamyonetin denetim yapan polis aracına çarpması sonucu kaza meydana geldi. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Sancaktepe TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde, saat 16.50 sıralarında trafik kazası yaşandı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki yeşil alana savrulduktan sonra trafik denetimi için bölgede bekleyen polis aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis aracında hasar oluşurken, kazanın yaşandığı anlar aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

İstanbul'da site bahçesinde cinayet: Tartışma silahlı kavgaya dönüştü
#Gündem

İstanbul'da site bahçesinde cinayet: Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Otel sahibinden rüşvet aldı: Zabıta memuru tutuklandı
#Gündem

Otel sahibinden rüşvet aldı: Zabıta memuru tutuklandı

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL oldu? İşte 10 Şubat canlı altın fiyatları...
#Ekonomi

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL oldu? İşte 10 Şubat canlı altın fiyatları...