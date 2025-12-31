Samsun'un dört ilçesinde eğitime kar engel oldu!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
31.12.2025 - 13:09

Kaynak: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

Samsun'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede, taşımalı eğitim veren okullar ile bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Asarcık ve Havza ilçesindeki kırsaldaki taşıma merkezli okullar, Asarcık ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler, Kavak ilçesindeki Mahmutbeyli İlkokulu, Akbelen Ortaokulu ve Çakallı İlk ve Ortaokulu ile Ladik ilçesindeki özel eğitim okulları ve saat 12.30’dan itibaren de ilçe genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

