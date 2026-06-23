Eskiden tornavida bile tutamazdı: Aksaraylı imam lojmanda öyle bir şey yaptı ki görenler inanamıyor!

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Boş kalmamaya dikkat ettiğini belirten Dikicioğlu, "Ya burada ya da cami bahçesinde uğraşıyorum. Bir imamın bu şekilde eserler çıkarması herkesin takdirini kazandı. İşleyen demir pas tutmaz. Ya da çalışan kişiler kötülük yapmaya fırsat bulamaz. Hayatı boyunca bir insan emekli daha olsa eline bir şeyler alıp, meşgul olması lazım. Vatandaşlar, bana 'Bir marangozluk ya da baba mesleği var mı?' diyorlar. Ben de 2007 yılında evlendiğimde, tornavida tutması bile bilmezdim. Tornavidayı alıp da bir prizi değiştiremezdim. Sonradan bir yetenek diyorum. Buna bir hobi olarak başladım. Kesinlikle ticaretini düşünmedim" dedi.