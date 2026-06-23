Eşini ikna etmek için seraya onun adını verdi! Şimdi kapısında kuyruk var: Parasıyla bile en fazla 1 kilo alabiliyorlar

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Başlangıçta bu fikre karşı çıktığını ifade eden Saliha Çelebi, "Eşim beni motive etmek amacıyla seraya benim adımı verdi. Çilek yetiştirmek ve tarımla uğraşmak zor olduğu kadar da çok zevkli. Ben ilk başta istemiyordum. Çilekleri bu şekilde gördükten sonra kesinlikle eşimin arkasındayım. İlk önce istememiştim ama şu an en çok isteyen benim. Hatta serayı büyütmek istiyorum. Büyütmek için çalışmalara da başladık. İl Tarım ve Orman Müdürümüzün de desteğiyle inşallah seramızı büyütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.