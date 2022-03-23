Samsunlu Gezek kardeşlerin vurgunu dünya rekoru kırdı! Soruşturma genişledi, işte dört ihtimal...

Samsun’da iki kardeşin bir bankanın milyarlarca lirasını kendi hesaplarına aktarmasına ilişkin soruşturma İstanbul’a uzandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Dijital bankacılık için büyük zaaf niteliğindeki bu olayın anlaşılmasının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Şüphelilerin ifadeleri Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade veren kardeşler daha sonra savcılığa sevk edildi. İfadelerinin ardından da her hafta gelip polis karakolunda imza vermek şartıyla serbest bırakıldılar.

Ancak soruşturma bitmedi. Bankanın avukatları savcılığa başvurarak bankanın merkezi İstanbul’da olduğu için İstanbul’da suç duyurusu yapıldığını, bu sebeple soruşturmanın İstanbul’da devam etmesini talep etti. Dosyayı inceleyen savcılık yetkisizlik kararıyla soruşturmayı İstanbul’a devretti. Bu nedenle Samsun’da başlayan soruşturma İstanbul’da devam ediyor. Banka ise güvenlik açığını bulmaya çalışıyor.

SİLAH DEDENİNMİŞ

Şüpheliler polis kontrolünde silahla yakalanmış, bu silahı da “Çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz” diye açıklamışlardı. Ardından da hesaplarındaki parayı telefon ekranından polise gösterince, polis şüphelenip karakola kardeşleri götürmüş ve kardeşler her şeyi anlatınca olay böyle ortaya çıkmıştı. Soruşturmadaki detaylara göre polisler savcıya durumu bildirince, savcı gözaltı talimatı verdi ve paranın kaynağının araştırılmasını istedi. Ayrıca banka da bu adli süreçten haberdar edildi. Şüphelilerin yakalanmasına sebep olan silahın da dedelerine ait çok eski bir silah olduğu anlaşıldı.

‘HEMEN GALERİDEN BMW ALDIM’

Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl aktardığını şöyle anlatmıştı: “Kardeşim Recep ile hesabı ortak kullanıyorduk. Yine mobil bankacılıktan giriş yaptım. Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından ‘para çek’ yazan mönüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM’den 40 bin lira nakit çektim. Akşam yine hesaba girdim. Sabah yaptığım gibi para çekmek istedim ancak ret verdi. Gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine girdim. Hisse senedi ‘para çek’ mönüsünden 7.000.000.000 (7 milyar) yazdım, ‘çek’ diye tıkladım. ‘Onaylanmıştır’ dedi. Yazdığım miktar mevduat hesabıma bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum. Hesabıma iki sefer para yattı. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu.”

SOYGUNDA DÜNYA REKORU KIRDILAR

Konuyla ilgili ‘La casa de Samsun!’ başlıklı bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Sefer Levent, tarihteki en büyük soygunları ile bu vurgunu karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

2003’te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası’ndan çalınan para 920 milyon dolar.

Bağdat’taki Es Salaam Bank’tan bizzat bankanın güvenlik birimlerinin de işbirliği ile çalınan miktar ise 282 milyon dolardı.

1987 yılında Knigtsbridge’e giren soyguncular banka görevlileri ve müşterilerini rehin alarak kiralık kasaları boşalttı. Bu soygunun değeri ise 98 milyon dolardı.

Brezilya Merkez Bankası’na 78 metre tünel kazıp ulaşan soyguncular 71 milyon doları çaldılar.

Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.

Özetle ne sanal alemde ne de gerçekte, ne kripto ne de banknot ister tünel kazarak ister merkez bankası yağmalayarak bu kadar parayı çalan ya da hesabına geçiren olmamış. Samsunlu kardeşler rekora imza atmış

BANKANIN GÜVENLİK SİSTEMİNDE AÇIK MI VAR

Samsun’daki bu tarihi soygun girişimini soruşturmanın sadece adli makamlarla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bankanın kendi güvenlik sistemlerini, yazılımlarını baştan aşağı elden geçirmesi ve soruşturmasının yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da ayrıca bir inceleme yapması muhtemel. Bugüne kadar bankanın yatırım bankacılığı biriminden mevduat hesaplarına aslında ‘olmayan’ başka paraların da aktarılıp aktarılmadığını bilmiyoruz. Bunları ancak resmi açıklamalar ile öğrenebiliriz.

BANKA VURGUNUNDA 4 İHTİMAL VAR

BİRİNCİ İHTİMAL: Satılan her hisse senedinin bir alıcısı var. Paralar banka üzerinden hisse senedi sahiplerinin hesabına aktarılıyor. Bu kişilerin hisse senetleri yok. Yatırılan para bu hisse senetlerini alan birilerinin parası değil. Bankanın sistem hatası.

İKİNCİ İHTİMAL: Yanlış işlemle bir başka mudinin ya da mudilerin parası bu iki kardeşin hesabına aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL: Birileri servet kaçırmak için bu iki kardeş üzerine para yatırdı.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL: Para yurt dışından döviz olarak (1.1 milyar dolar) yurda sokuldu. SWIFT işlemi üzerinden fark edilince banka aradı.

NE YAŞANDI?

Recep ve Emre Gezek kardeşlerin özel bir bankanın yatırım hesabından 16 milyar TL’yi hesaplarına geçirdiğini, Hürriyet dün gündeme taşımıştı. Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), kendi adına açtığı hesabı ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. İki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı. İki günde 70’e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, sonra da araba aldı. Ardından da bütün akrabalarına “Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin” diyerek haber gönderdi. Bazı akrabalarının da borçlarını ödedi. Ardından bir polis kontrolünde tesadüfen yakalandılar. (Hürriyet-Sabah)