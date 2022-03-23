GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİzmit'te tünelde 3 araç birbirine girdi!
HaberlerGündem Haberleri İzmit'te tünelde 3 araç birbirine girdi!
ABONE OL

İzmit'te tünelde 3 araç birbirine girdi!

İzmit'te, TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

23.03.2022 - 12:55 | | Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
İzmit'te tünelde 3 araç birbirine girdi!

Kaza, saat 10.30 sıralarında, TEM otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kerim Doğan idaresindeki 54 DT 068 plakalı kamyon, trafik yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan Halil Kılıç idaresindeki 26 ACE 944 plakalı TIR'a arkadan, İbrahim Çeker idaresindeki 45 YE 651 plakalı kamyon ise bu kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil'e bildirmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücü İbrahim Çeker'i araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çeker, ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan TEM otoyolunda İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması
İlgili Haber
Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 'benzerlik' tartışması
Kadına şiddetle mücadelede önemli adım! Bakan Soylu duyurdu: Bu sabah itibarıyla başladı
İlgili Haber
Kadına şiddetle mücadelede önemli adım! Bakan Soylu duyurdu: Bu sabah itibarıyla başladı
Yargıtay'dan Alaattin Çakıcı talebi
İlgili Haber
Yargıtay'dan Alaattin Çakıcı talebi

GÜNCEL HABERLER

Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı

Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı

Lavrov: Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir

Lavrov: Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Sıradaki Haber
Samsunlu Gezek kardeşlerin vurgunu dünya rekoru kırdı! Soruşturma genişledi, işte dört ihtimal...

Samsunlu Gezek kardeşlerin vurgunu dünya rekoru kırdı! Soruşturma genişledi, işte dört ihtimal...

Sıradaki Haber
THY personel alımı yapıyor! Son gün 28 Mart...

THY personel alımı yapıyor! Son gün 28 Mart...

Sıradaki Haber
Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı

Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı

Sıradaki Haber