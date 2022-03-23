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Kadına şiddetle mücadelede önemli adım! Bakan Soylu duyurdu: Bu sabah itibarıyla başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada "Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu" dedi.

23.03.2022 - 11:29 |
Kadına şiddetle mücadelede önemli adım! Bakan Soylu duyurdu: Bu sabah itibarıyla başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

BAKAN SOYLU: BU SABAT İTİBARIYLA İLK ADIM ATILMIŞ OLDU

Bakan Soylu, "Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibarıyla ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu" dedi

Bakan Soylu, geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldiğini açıkladı.

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