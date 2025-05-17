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GündemSamsun'da üreticileri çileden çıkardı! Bakanlık harekete geçti: 2.500 tanesi doğaya salındı
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Samsun'da üreticileri çileden çıkardı! Bakanlık harekete geçti: 2.500 tanesi doğaya salındı

17.05.2025 - 08:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Samsun'da üreticileri çileden çıkardı! Bakanlık harekete geçti: 2.500 tanesi doğaya salındı

Samsun'da kestane ağaçlarında gal oluşumuna neden olan ve arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyen gal arısı ile mücadele kapsamında, 2 bin 500 faydalı böcek doğaya salındı.

Samsun'da kestane ağaçlarında gal oluşumuna neden olan ve arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyen gal arısı ile mücadele kapsamında, 2 bin 500 faydalı böcek doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 2024 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Salıpazarı Kestane Ormanları'nda, gal arısının yoğun olarak görülmeye başlandığı belirlendi.

Samsunda üreticileri çileden çıkardı Bakanlık harekete geçti: 2.500 tanesi doğaya salındı

Kestane ağaçlarının yeni sürgünlerinde gal oluşumuna yol açarak gelişimi ve çiçeklenmeyi engelleyip meyve veriminde yüzde 70'e kadar kayba neden olan gal arısı ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere geçen yıl Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda 40 bin torymus sinensis isimli faydalı böceğinin üretimine başlandı.

Bu kapsamda üretilen böceklerden 2 bin 500'ü Esatçiftliği Mahallesi Sadırlık mevkisinde bulunan kestane ormanlarına salındı.

Samsunda üreticileri çileden çıkardı Bakanlık harekete geçti: 2.500 tanesi doğaya salındı

Ekolojik dengeyi bozmadan gal arısı ile mücadele için yetiştirilen faydalı böceğin farklı bölgelere salınarak zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

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Böcek salınım programına, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ile uzman personel ve orman köylüleri katıldı.

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