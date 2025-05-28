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Samsun'da kaçak avlanan 2,9 ton midye ele geçirildi

28.05.2025 - 15:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Samsun'da kaçak avlanan 2,9 ton midye ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde, kaçak avlanan 2,9 ton midye ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sinop yolu uygulama noktasında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 200 çuval içerisinde 2 ton 900 kilogram kara kıllı midye bulundu.

Nakil işlemini gerçekleştiren kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" maddesi kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı, trafik ekiplerince de fazla tonaj nedeniyle 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi.

Midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.

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