Samsun'da düğünde havaya ateş açan şahıslar gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düvecik Mahallesi’nde bir düğün sırasında silah sesi ihbarı üzerine harekete geçti. Düğün alanında yapılan araştırmada silah atıldığına dair bulgular tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.