GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Samsun'da düğünde havaya ateş açan şahıslar gözaltında

Samsun'da düğünde havaya ateş açan şahıslar gözaltında

Samsun'da düğünde silahla havaya ateş açan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

13.01.2025 - 12:08 | | İHA
Samsun'da düğünde havaya ateş açan şahıslar gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düvecik Mahallesi’nde bir düğün sırasında silah sesi ihbarı üzerine harekete geçti. Düğün alanında yapılan araştırmada silah atıldığına dair bulgular tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Melikgazi'de yatay mimariye destek

Melikgazi'de yatay mimariye destek

Bakan Şimşek yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek

Bakan Şimşek yatırımcılarla buluşmak için Londra'ya gidecek

Ankara'da hayvan hakları derneğine ait hamile keçiler kaçırıldı 2'si kesilmiş halde bulundu

Ankara'da hayvan hakları derneğine ait hamile keçiler kaçırıldı 2'si kesilmiş halde bulundu