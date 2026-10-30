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Borsa İstanbul'dan kamuoyu duyurusu

30.10.2026 - 16:10Güncellenme Tarihi:
Borsa İstanbul'dan kamuoyu duyurusu

Borsa İstanbul, son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyu açıklaması yaptı. Açıklamada, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. ile 2017 yılında başlayan sözleşme ilişkisinin, şirketin ortaklık yapısındaki değişikliğin öğrenilmesinin ardından süresinden önce sonlandırıldığı bildirildi.

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Açıklamada, Borsa İstanbul Grubu ile Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. arasındaki sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtildi. Şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine kurum içi fesih süreçlerinin başlatıldığı ve sözleşmenin süresi dolmadan sonlandırıldığı ifade edildi.

 

Borsa İstanbuldan kamuoyu duyurusu

“KURUMLARIMIZIN BİLGİ VE SİSTEMLERİNE ERİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Borsa İstanbul, söz konusu sözleşmenin yalnızca ürün tedarikine yönelik olduğunu vurguladı.

Açıklamada, tedarik edilen ürünlerin uluslararası kabul görmüş firmalara ait olduğu belirtilerek, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. tarafından Borsa İstanbul Grubu bünyesindeki kurumların herhangi bir bilgisine veya sistemine erişimin hiçbir şekilde söz konusu olmadığı kaydedildi.

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