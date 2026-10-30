Borsa İstanbul'dan kamuoyu duyurusu

Açıklamada, Borsa İstanbul Grubu ile Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. arasındaki sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtildi. Şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine kurum içi fesih süreçlerinin başlatıldığı ve sözleşmenin süresi dolmadan sonlandırıldığı ifade edildi.

“KURUMLARIMIZIN BİLGİ VE SİSTEMLERİNE ERİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Borsa İstanbul, söz konusu sözleşmenin yalnızca ürün tedarikine yönelik olduğunu vurguladı.

Açıklamada, tedarik edilen ürünlerin uluslararası kabul görmüş firmalara ait olduğu belirtilerek, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. tarafından Borsa İstanbul Grubu bünyesindeki kurumların herhangi bir bilgisine veya sistemine erişimin hiçbir şekilde söz konusu olmadığı kaydedildi.