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Samsun'da Adliyede ortalık karıştı duruşma öncesi otoparka götürülüp dayak yedi!

Samsun'da yakınının duruşması için adliyeye gelen K.D., husumetlisi ve yanındaki kişi tarafından binadan çıkarıldı. Otoparka götürülen K.D. burada darbedildi.

17.07.2024 - 14:13 | | Emre ÖNCEL/SAMSUN (DHA
Samsun'da Adliyede ortalık karıştı duruşma öncesi otoparka götürülüp dayak yedi!

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. K.D., bir yakınının duruşmasını takip etmek için adliyeye geldi.

Binaya giren K.D.'yi alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu E.T. ile yanındaki kişi, koluna girerek dışarı çıkarttı.

Adliyenin yakınındaki bir otoparkın arka tarafına geçen E.T. ile yanında kişi, K.D.'yi darbedip, kaçtı. Kanlar içerisindeki K.D.'yi gören adliye polisi, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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