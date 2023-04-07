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Samsun açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Karadeniz’in Samsun açıklarında son 24 saatte biri 3,7 büyüklüğünde olmak üzere 4 farklı deprem meydana geldi.

07.04.2023 - 15:59 | | İHA
Samsun açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin birçok yerinde depremler olmaya devam ediyor. Depremler sadece karada değil, denizin altında da etkisini sürdürüyor. Samsun’da 6 Nisan gecesi ile 7 Nisan’da Çarşamba açıklarında 4 farklı deprem meydana geldi.

Samsun açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

İlk deprem 6 Nisan saat 22.52'de 2,3 büyüklüğünde olurken, ikinci deprem saat 23.24’te 3,3 büyüklüğünde gerçekleşti. Son 24 saatteki en büyük deprem 6 Nisan 23.31’de yerin 8,6 km altında 3,7 büyüklüğünde olurken, yine 7 Nisan Cuma günü saat 11.17’de 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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