“Şampiyon” isimli boğa 230 bin liradan satışa çıktı! Günlük 18 kilo yem yiyor

Yozgat'ın merkeze bağlı Sarımbey köyünde besicilik yapan Haydar Kaya, 3 yıl önce satın aldığı ve “Şampiyon” ismini verdiği simental ırkı boğayı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. 1 tona yaklaşan kilosu ile çiftliğin en büyük hayvanı olan “Şampiyon” isimli kurbanlık boğa, dev cüssesi ile dikkat çekiyor.

Mandırasında kurbanlıklarını bayrama hazırlayan besici Haydar Kaya, 960 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğasına gözü gibi bakıyor. Günlük 18 kilograma yakın yem yiyen boğayı özenle besleyip büyüten Kaya, kurbanlık boğayı satışa çıkarttı. 7 kişinin kesebileceği boğa 230 bin liradan satışa çıktı.

GÜNLÜK 18 KİLO YEM YİYOR

Şampiyon ismini verdiği boğaya 3 yıldır özenle baktığını söyleyen besici Haydar Kaya, boğanın günlük 18 kilograma yakın yem yediğini söyledi. Besici Kaya, ağırlığının yaklaşık bir tona gelen boğasını bayram öncesi 230 bin liradan satışa çıkardığını belirterek, “Hayvanımızın adı “Şampiyon” boğamızın şu an da canlı ağırlığı 960 kilogram yani bir tona yakın. Hayvanımızın et randımanı 600 kilogram geliyor. Günlük 7 kilogram yem, 3 kilogram arpa, 4 kilogram silaj, 2 kilogram kepek ve 2 kilogram da balya veriyoruz. Hayvanımızın fiyatını 230 bin lira olarak belirledik. Alıcısını bekliyoruz, tabiki de pazarlık payımız olacak. Hayvanımızın cinsi simental ve 3 yaşında. Hayvanımızı özenle besleyip büyütüyoruz. Bu kurbanımızı 7 kişi kesebilir. Kurban Bayramı öncesi alıcısını bekliyoruz” dedi.

Haberin Devamı