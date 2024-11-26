GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Samatya'da eğitim araştırma hastanesinde yangın çıktı

Samatya'da eğitim araştırma hastanesinde yangın çıktı

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

26.11.2024 - 12:11 | | DHA
ABONE OL

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Çalışanlar ve hastalar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Halk arasında Samatya Hastanesi adıyla bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ayniyat deposunda çıkan küçük çaplı yangın kontrol altına alınmıştır. Hastalara sıçrayan bir durum yoktur. Hastalar dumandan etkilenmesin diye başka kliniklere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altındadır. Alev yoktur sadece duman kalmıştır" denildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Uraloğlu açıkladı: Google’ın algoritma değişikliğine yakın takip

Bakan Uraloğlu açıkladı: Google’ın algoritma değişikliğine yakın takip

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Beklentileri olumlu etkiliyor

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Beklentileri olumlu etkiliyor

Çankırı'da anne kız 28 yıl sonra tekrar bir araya geldi! 'İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim'

Çankırı'da anne kız 28 yıl sonra tekrar bir araya geldi! 'İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim'