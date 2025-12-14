Samandağ'da otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.12.2025 - 00:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Mustafa Cemali (18) ve kardeşi Ali Cemali(15) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. M.C. yönetimindeki 34 CCS 040 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Mustafa Cemali kontrolündeki 31 Y 0615 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali, ağır yaralandı. Ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

