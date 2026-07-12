SON DAKİKA : Ahbap Derneği soruşturması: Haluk Levent gözaltına alındı
12.07.2026 - 16:32Güncellenme Tarihi:
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Dernek Başkanı Haluk Levent'in gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.