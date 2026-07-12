Batmanlı öğrenci LGS'den 500 tam puan aldı! Sınava hazırlandığı kurs merkezi 500 bin TL ödül verdi

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Kabataş Erkek Lisesi'ne gitmek istediğini ifade eden Muhammed Emir Ezgin, “Ben LGS sınavına zaten 5'inci sınıftan beri ufak ufak çalışmaya başlamıştım. Her sene üzerine biraz daha katarak en son 8'inci sınıfa kadar geldik. Aynı şekilde çalışmaya devam ederek, düzenli ve disiplinli çalışarak en sonda LGS'de 500 tam puan aldım. LGS 2026'nın soruları çok zordu. Hatta ben sınavdan çıkınca birkaç tane yanlış yapabileceğimi de düşündüm ama çok şükür o zor soruları da yapabildim. Ben 500 tam puan alarak, hem ailemi hem okul ve dershanedeki öğretmenlerimi, beni destekleyen herkesi gururlandırdım. O yüzden bundan çok mutluyum. Başta annem ve babam olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Batman'da bu başarıyı yakalamaktan gerçekten çok mutluyum. Kabataş Erkek Lisesi’ne gitmeyi çok istiyordum. Yani onu hedefime koymuştum. Hedefimi yerine getirebilmek için çok çalıştım. Önce iyi bir hedef belirlemeniz lazım.