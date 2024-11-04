Saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesindeki silahlı saldırıda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

SALDIRGAN AKRABASI ÇIKTI

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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HİLMİ ŞEN KİMDİR?

Hilmi Şen 1974 yılında Balışeyh’de dünyaya geldi. Şen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Balışeyh'te tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şen 2001-2004 yılları arasında AK Parti kurulu üyeliği merkez ilçe üyeliği, 2004 yılında yerel seçimlerde seçim kurulu başkan yardımcılığı, 2005-2008 yılları arasında AK Parti Merkez ilçe başkan yardımcılığı teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, geçen temmuz ayında partisinden istifa etti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Şen, sabah saatlerinde ilçe merkezinde E.Ş.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.