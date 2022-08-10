Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
10.08.2022 - 10:41 |
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" dedi.