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Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10.08.2022 - 10:41 |
Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" dedi.

Saldırı ve sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

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