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Saldırı hazırlığındaki 18 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

24.06.2022 - 11:54 |
Saldırı hazırlığındaki 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 18 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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Saldırı hazırlığındaki 18 terörist etkisiz hale getirildi