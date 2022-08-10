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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

10.08.2022 - 11:02 | | İHA
Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denize girmek için sahillere gelen bazı vatandaşlar ise kumsalda vakit geçirdi.

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