Sakarya’daki orman yangınına müdahale sürüyor! Bir mahalle tahliye ediliyor

Yangın, saat 17.15 sıralarında Sakarya’nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede, rüzgar da etkili oluyor.

Öte yandan yerleşim yerini tehdit eden yangın sebebiyle Geyve’ye bağlı Taşoluk Mahallesi’nde tahliye işlemleri başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.