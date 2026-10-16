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Sakarya'da toprak kayması! 2 mahalleye giriş kapandı

16.10.2026 - 12:26Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Sakarya'da toprak kayması! 2 mahalleye giriş kapandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu Doğançay ve Maksudiye mahallelerine D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden giriş kapandı.

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı.

Sakaryada toprak kayması 2 mahalleye giriş kapandı

Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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