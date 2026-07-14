Sakarya'da Otobüs, ADARAY ve Metrobüs Ücretsiz olacak

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediye otobüsleri, ADARAY ve Metrobüs seferlerinin gün boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle toplu taşıma araçlarının gün boyu ücretsiz olacağı ifade edildi.

Açıklamada, "15 Temmuz gecesi milletimiz, vatanına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihe unutulmayacak bir destan yazdı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında belediye otobüsleri, ADARAY ve Metrobüs seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.