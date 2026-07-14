NİHAT KAHVECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI? Eşi Fulya Sever Kahveci'den İddiaları Yalanlayan Son Dakika Açıklaması: Polis neden müdahale etti?

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Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018'den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var. Sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen ilişkimizi, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu ve beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık. Bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir, tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır. Böyle yalan haberleri kınıyorum. Bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."