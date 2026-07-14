NİHAT KAHVECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI? Eşi Fulya Sever Kahveci'den İddiaları Yalanlayan Son Dakika Açıklaması: Polis neden müdahale etti?
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin gözaltına alınması Türkiye gündemine oturdu. Sarıyer'de bir restoranda yaşandığı öne sürülen olay sonrası gözaltına alındığı belirtilen Kahveci ile ilgili gelişmeler geniş yankı uyandırdı. Peki Nihat Kahveci neden gözaltına alındı? Eşine şiddet uyguladığı iddiası doğru mu? Fulya Sever Kahveci'nin açıklaması ne anlama geliyor? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında olayın tüm ayrıntıları.
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin, eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte bulunduğu Sarıyer'deki bir restoranda tartışma yaşadığı iddia edildi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çift arasında başlayan sözlü tartışmanın büyüdüğü öne sürüldü.
NİHAT KAHVECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İddialarda, Nihat Kahveci'nin eşine tokat attığı ve daha sonra masada bulunan bir şişeyi fırlattığı ileri sürüldü. Olayın restoran çalışanları ve müşteriler tarafından ihbar edilmesi üzerine polis ekiplerinin bölgeye geldiği belirtildi.Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından Nihat Kahveci'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Gözaltı işlemlerinin ardından Nihat Kahveci'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Daha sonra serbest bırakılan Kahveci hakkında, eşinin şikayetçi olmadığı ve soruşturma kapsamında ifade vermek istemediği yönünde bilgiler paylaşıldı.Bu gelişmeler sonrası gözler, olayın taraflarından gelecek açıklamalara çevrildi.
FULYA SEVER KAHVECİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Gündem yaratan haberlerin ardından Fulya Sever Kahveci sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.Fulya Sever Kahveci, Nihat Kahveci ile 2018 yılından bu yana evli olduklarını ve iki çocuk sahibi olduklarını belirterek ilişkilerini sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürdüklerini ifade etti.
Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018'den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var. Sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen ilişkimizi, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu ve beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık. Bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir, tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır. Böyle yalan haberleri kınıyorum. Bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."
SON DURUM NE?Mevcut bilgilere göre Nihat Kahveci, Sarıyer'de yaşandığı öne sürülen olay sonrasında gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Eşi Fulya Sever Kahveci ise yaptığı açıklamada şiddet iddialarını yalanladı ve haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti.